Un ancien entraîneur de Chelsea accusé de harcèlement sexuel

Plusieurs femmes affirment qu'il aurait usé de son influence pour obtenir des faveurs à caractère sexuel.

Ancien entraîneur de l'équipe nationale d'Israël ou encore de Chelsea et West Ham, Avram Grant a été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Les faits ont été révélés lors de l'émission d'investigation "Exposure" de Channel 12 (Israël).

Grant est accusé d'avoir utilisé sa position privilégiée et usé de son influence et de son pouvoir dans le but d'obtenir des faveurs à caractère sexuel. Plusieurs femmes ont témoigné, dont certaines qui ont travaillé avec l'ancien coach, une autre identifiée comme une journaliste sportive de premier plan en Israël, ou encore un mannequin qui affirme qu'Avram Grant aurait proposé de l'aider à lancer sa carrière en échange de faveurs.

En réponse, Grant n'a pas nié les accusations, affirmant que tout préjudice qu'il avait causé était involontaire : "Dans ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel, j'ai toujours cherché, au-delà de tout succès ou réussite, à donner la priorité au fait de rester un être humain et de respecter chaque femme ou homme, quel qu'il soit", peut-on lire dans The Times of Israel.

"Je suis un être humain, un homme d'amitiés. Et au fil des ans, j'ai entretenu des relations avec des femmes. Dans toutes ces relations, je me suis efforcé de les traiter avec respect et amitié et je n'ai jamais eu l'intention de me comporter de manière injuste ou de nuire à une femme de quelque manière que ce soit. Toute personne qui s'est sentie mal à l'aise ou blessée par moi, je le regrette et je m'excuse du fond du cœur."