Ces pays qui peuvent encore recruter

Le mercato n'est pas fermé dans tous les pays, certains clubs belges pourraient encore trouver des solutions pour certains joueurs.

Que les clubs qui sont encore à la recherche de solutions pour certains joueurs se rassurent (un peu): s'ils n'ont pas pu boucler toutes les opérations souhaitées jusqu'à ce lundi soir minuit, ils disposent encore de quelques fenêtres de tirs en Europe et dans le monde. Ainsi, en Turquie, les clubs peuvent encore recruter jusqu'au 8 février.

Les Suisses, qui ont accueilli Adrien Trebel, ont eux jusqu'au 15 février pour terminer leurs emplettes. Les pensionnaires de Premier League en Russie ont également du rab. Ils ont la possibilité, tout comme en République tchèque, de se renforcer jusqu'au 22 février.

En Pologne, le marché referme ses portes le 28 février. Quant aux écuries ukrainiennes, elles auront jusqu'au 2 mars pour recruter. En Suède et en Norvège, c'est jusqu'au 31 mars que les clubs pourront acheter. En Finlande, la fenêtre de tir s'étend même jusqu'au 20 avril ! Il faudra même faire attention au Brésil (12 avril), à l'Argentine (19 février) et même au Japon (1er avril).

Allez, tout n'est pas encore terminé. Here we go !