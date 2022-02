Éliminatoires Mondial 2022 : Le Brésil et l'Uruguay s'imposent largement

Suite des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Amsud.

Brésil-Paraguay 4-0

Le leader a fracassé l'avant-dernier du classement grâce à des réalisations de Raphinha (28e), Coutinho (62e), Anthony (86e) et Rodrigo (88e).

Argentine-Colombie 1-0

Deuxième derrière la Seleção, l’Argentine s’est contentée du minimum face à la Colombie grâce à une réalisation signée Lautaro Martinez (29e). Cela ne change rien pour les hommes de Lionel Scaloni, déjà qualifiés. En revanche, très mauvaise opération pour les Cafeteros, septièmes à désormais quatre longueurs de la cinquième place, à deux journées du terme.

Uruguay-Venezuela 4-0

L’Uruguay a cartonné la lanterne rouge via des buts de Bentancur (1e), Arrascaeta (23e), Cavani (45e+1) et Suarez (53e pen) et doubler le Pérou au classement.

Pérou-Equateur 1-1

Le Pérou a été tenu en échec à domicile par l’Équateur (1-1), mais reste dans le top 5.

Flores (69e) ; Estrada (2e)