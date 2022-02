🎥 Selon Ronaldo, Karim Benzema est le meilleur attaquant du monde

Le Brésilien n'a pas tarit d'éloges envers l'un de ses successeurs à la pointe de l'attaque madrilène.

Ronaldo, R9, ou Il Fenomeno est une véritable légende du ballon rond. Sous le maillot du Real Madrid, de l'Inter, du Barca ou encore de l'AC Milan, il aura planté plus de 350 buts en 518 matchs. Rajoutez à cela 62 buts en moins de 100 matchs avec le Brésil, dont un doublé lors d'une finale de Coupe du monde remportée en 2002, et vous obtenez l'un des meilleurs attaquants de l'histoire.

Présent à une émission pour la chaîne Twitch de l'ancien joueur italien Christian Vieri - lui aussi, un grand attaquant - Ronaldo a désigné le meilleur attaquant au monde actuellement. Pour lui, cela ne fait aucun doute : c'est Karim Benzema.

"Il n’y a pas de doute, Benzema est le meilleur attaquant. Lewandowski est très proche. Erling Haaland va devenir très fort, peut-être même numéro un, mais il n’a pas la technique des deux premiers."

Il reconnaît également le niveau et le talent des deux "extraterrestres" Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, malgré leurs difficultés cette année. "Messi est extraordinaire, il a la puissance, la vitesse et la force physique. Il a faim de buts, puis il fait ce qu’il faut en dehors des terrains comme tous les joueurs de cette génération, contrairement à nous. Dites-vous que si nous avions eu la tête de Messi ou de Cristiano Ronaldo, nous aurions pu marquer deux fois plus de buts."