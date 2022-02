Tagliafico: les raisons de l'échec de son transfert loupé au Barça

L'Ajacide était pourtant proche du club catalan, mais...

Sur ce mercato d'hiver, le FC Barcelone a tenté de recruter le latéral gauche de l'Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico (29 ans, 10 apparitions et 1 but en championnat cette saison). Malgré des discussions entre les deux formations pour un prêt de l'international argentin, un accord n'a pas été possible sur ce dossier en raison de l'incapacité du club néerlandais de le remplacer.

"Une opération concernant Tagliafico avec le FC Barcelone était très difficile. Pourquoi ? Car si le Barça veut prendre un joueur en prêt, ensuite nous devons aussi lui trouver un remplaçant à son poste. Bien évidemment, c'est triste pour lui car c'est un joueur fantastique. Mais ce n'était pas possible", a expliqué le directeur du football Marc Overmars sur le site officiel de l'Ajax.