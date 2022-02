Condamné pour viol en 2017, David Goodwillie ne jouera finalement pas pour les Raith Rovers

L'arrivée de David Goodwillie (32 ans) aux Raith Rovers, club de Championship écossaise, avait créé la polémique : l'ex-international, qui restait sur d'excellentes saisons dans les divisions inférieures, avait été condamné en 2017 pour viol. Un passé qui est revenu à la surface lors de la signature du joueur, comme nous vous l'expliquions hier (lire ici) : la capitaine de l'équipe féminine des Rovers, mais aussi plusieurs joueuses et employées avaient annoncé leur départ et le sponsor principal du club s'était retiré.

Les Raith Rovers, qui avaient initialement publié un communiqué expliquant leur décision, se sont finalement rétractés : le président John Sim a reconnu que "le club avait eu tort", et n'avait "pas assez réfléchi à ce que ce geste pourrait signifier au-delà du sportif, pour notre club et notre communauté dans son ensemble". En conséquence, David Goodwillie "ne représentera pas le club", et les discussions sont en cours concernant la résiliation de son contrat.

CLUB STATEMENT | Raith Rovers have released the following statement regarding David Goodwillie, to confirm that the player will not represent the club.



Discussions are underway with the player regarding his contractual position:https://t.co/JD5HW4Q30c pic.twitter.com/efOc51Bc9p