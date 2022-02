Grosse tuile pour le Standard de Liège : Une recrue indisponible plusieurs semaines

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueillera le Cercle de Bruges lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner ne pourra compter sur l'ensemble de ses troupes pour la réception du Cercle de Bruges. Pire encore puisque le T1 des Rouches devra se passer des services d'une pièce importante. "Concernant l'état du noyau, il y a des soucis dont un qui semble majeur. Gilles Dewaele a ressenti une douleur à l'adducteur sur une réception après un saut. Pour l'instant, les signes ne sont pas encourageants. Il devrait être indisponible quelques semaines, cela reste à confirmer. Une bien mauvaise nouvelle à un poste très complexe car on comptait beaucoup sur lui. J'espère que le diagnostic après l'IRM va nous donner une vision plus optimiste, mais je ne le suis guère actuellement. Nous ne disposons pas de plusieurs alternatives à ce poste. Nous allons nous orienter vers la jeunesse comme l'exemple Alexandro Calut qui a été bon et judicieux. Il n'y aucune raison de ne pas réaliser cette opération avec quelqu'un d'autre", a confié le technicien franco-slovène en conférence de presse qui devrait opter pour Nathan Ngoy et Damjan Pavlovic semblent être les candidats pour évoluer à ce poste.

© photonews

"Puis, nous avons eu une alerte pour Noë Dussenne au niveau des ischios, mais cela semble moins grave que prévu et ça évolue bien. Ça devrait aller mieux dans 48 heures. Après le négatif, place au positif avec le retour de Selim Amallah. Il est prêt physiquement et était présent à l'entraînement", a conclu Elsner.