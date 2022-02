Le Comité International Olympique s'oppose à son tour au Mondial tous les deux ans

Le projet de Coupe du Monde biennale soutenu par Gianni Infantino inquiète au-delà du monde du football.

Plusieurs membres du Comité International Olympique (CIO) se sont ainsi publiquement inquiétés du projet de Coupe du Monde tous les 2 ans envisagé depuis plusieurs mois maintenant par la FIFA via son président, Gianni Infantino. Alors que les JO d'hiver de Pékin s'ouvrent cette semaine, la 139e session du CIO a ainsi vu plusieurs membres prendre la parole sur le sujet. Mustapha Berraf, ancien international de basket-ball, a ainsi déclaré qu'un Mondial biennal "causerait des dommages considérables et mettrait le monde du sport en danger".

Berraf a également évoqué les "répercussions physiques et psychologiques" sur les joueurs de football en raison d'une surcharge du calendrier, ainsi que le fossé qui se creuserait alors entre les compétitions masculines et féminines. Mustapha Berraf, soutenu par le Serbe Nenad Lalovic, le champion olympique sud-coréen de tennis de table Ryu Seung-Min ou encore Guy Drut, champion olympique français de 110m haies. Seung-Min a souligné les "risques de burnout" mais aussi le fait qu'un Mondial "est quelque chose de superbe auquel on participe une ou deux fois dans sa vie".

Le sujet, qui n'était pas à l'ordre du jour, inquiète donc énormément les instances olympiques. Gianni Infantino, président de la FIFA, a été nommément cité par les complaintes du CIO, mais n'était pas présent à Pékin pour en discuter : "Nous aurions aimé en discuter avec Gianni Infantino", déclare Thomas Bach, président du CIO. "Nous allons essayer de le contacter, une fois de plus, et lui transmettre ces commentaires".