Bonne nouvelle pour le PSG avant le Real Madrid

Il était absent depuis de longues semaines.

Voilà la bonne nouvelle du jour et même du week-end pour le Paris Saint-Germain et ses supporters. A onze jours du choc contre le Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des Champions, l’attaquant Neymar (29 ans, 10 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif ce vendredi.

Absent depuis la fin novembre en raison d’une blessure à la cheville, le Brésilien a participé à une partie de la séance du jour et réalisé des jeux avec ballon aux côtés de ses coéquipiers. En toute logique, l’Auriverde ne devrait pas faire le déplacement à Lille dimanche (20h45) en Ligue 1. Par contre, l’ancien Barcelonais devrait bel et bien parfaire sa condition physique pour le choc face aux Merengue.