Divock Origi de retour à l'entraînement avec Liverpool

En conférence de presse avant d'affronter Cardiff City en FA Cup ce dimanche, Jurgen Klopp a communiqué quant à l'état de forme de son attaquant Divock Origi (26 ans, 10 matchs, 5 buts et 2 assists cette saison).

Le coach allemand a déclaré qu'Origi s'était pour la première fois entraîné avec le groupe depuis sa blessure contractée en décembre. "Divock s'est entraîné avec le groupe hier. Il avait l'air très bien, mais c'était son premier entraînement complet depuis un certain temps."

Bonne nouvelle, donc, même si le match de ce dimanche semble trop court pour Origi.

Harvey Elliott is set to return to the squad for Sunday’s @EmiratesFACup tie with Cardiff City at Anfield, Jürgen Klopp has confirmed 🙌

Klopp: "Thiago trained with us, unfortunately, he had a chest infection and he had to step aside again. I expect him to be in team training again today. Naby came back completely fine, full of energy and confidence. Divock, yesterday, team training for the first time." #LFC