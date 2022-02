Eredivisie : le Feyenoord de Dessers remporte le derby de Rotterdam, l'Ajax en passe trois à Heracles

Le Feyenoord s'accroche à une belle 3e place, l'Ajax est leader devant le PSV.

Feyenoord Rotterdam - Sparta Rotterdam

Le Feyenoord s'est imposé facilement face à son voisin, le Sparta (4-0). Les buts ont été inscrits par Kokcu (4e), Alireza Jahanbakhsh (ex-Brighton) (11e), et Guus Til (50e et 70e).

Michael Heylen (ex-Anderlecht, Courtrai et Zulte) et Arno Verschueren (ex-Westerlo et Lommel) ont joué pour le Sparta, Cyriel Dessers est monté au jeu pour le Feyenoord.

Le Feyenoord s'accroche à une belle 3e place en Eredivisie, le Sparta est 17e et premier relégable direct.

Ajax Amsterdam - Heracles Almelo

Leader, l'Ajax n'a pas tremblé face à Heracles, 15e du championnat. Les Ajacides se sont facilement imposés sur le score de 3-0, via Klaasen, Haller et Taylor.

Côté Heracles, l'on relèvera que Lucas Schoofs (ex-Lommel, la Gantoise et OHL), Noah Fadiga (formé à Gand, Anderlecht et Bruges) et Elias Sierra (formé à Genk) ont participé à la défaite des leurs. Ismail Azzaoui (formé à Anderlecht) est quant à lui blessé et ne jouera normalement plus cette saison.

Voici le classement en Eredivisie au terme de cette 21e journée :