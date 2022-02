Les (pas si) jeunes Diables Rouges face à l'Irlande et l'Arménie en mars : difficile d'être enthousiaste ...

La Belgique ira donc à Dublin, puis recevra l'Arménie à domicile en mars prochain, lors de ce fameux "stage" réservé aux joueurs comptant 50 caps ou moins. Et d'un coup, tout l'enthousiasme entourant ce qu'on espérait être un nouveau départ s'envole un peu.

Nouvelle année, nouveaux Diables ? On l'espérait naïvement, mais Roberto Martinez avait déjà tempéré les ardeurs de tous il y a quelques mois, en précisant que s'il appellerait bel et bien des internationaux moins confirmés en mars prochain, il n'allait pas pour autant renouveler totalement le groupe, prévenant qu'il ne reprendrait aucun Diable Rouge n'ayant jamais été appelé. La raison, on la connaît : pas question de déforcer les Espoirs, qui jouent deux matchs cruciaux dans le même temps.

Ce sera donc un 11 de "pas si jeunes" Diables qui sera aligné en mars prochain, et il faut plutôt prendre cette décision de Martinez comme un cadeau à ses cadres, qui pourront prendre quelques jours de congé bien mérités plutôt que de venir disputer deux amicaux inutiles face à des adversaires peu excitants. La démarche n'est pas vraiment critiquable : on le sait tous, le sélectionneur national a déjà les 3/4 de son groupe en tête pour le Mondial 2022, et il faudrait beaucoup pour qu'un joueur n'ayant encore jamais été appelé intègre le noyau d'ici à novembre.

Et si on se passionnait plutôt pour les U21 ... ?

Et avec l'annonce du second adversaire des Diables pour cette fenêtre internationale, on se demande franchement à quoi pourront bien servir ces rencontres. L'Irlande est 47e mondiale, et un déplacement à Dublin aux alentours de la St Patrick a des allures de fête assez sympathique (on se demande également si l'arrivée au sein du staff belge d'Anthony Barry, jusque là adjoint de la sélection irlandaise, n'y a pas joué un rôle ...), mais l'Arménie, 92e mondiale, fait tout de même figure d'opposant de moindre calibre.

N'y voyez aucun manque de respect envers Henrik Mkhitaryan et ses équipiers, pour lesquels nous nous étions enthousiasmés à l'époque alors qu'ils faisaient sensation dans leur groupe de qualification (lire ici) ; mais un peu comme ce qui avait pu se passer quand notre équipe "bis" avait disposé (trop) aisément de la Biélorussie, les "remplaçants" alignés en mars n'auront au final pas vraiment pu s'opposer à un cador. Que pourrait bien voir Martinez chez ces joueurs - qu'il connaîtra déjà, rappelons-le - qu'il n'a pas encore eu l'occasion de voir ? Ces deux rencontres symboliseront probablement tout ce que l'UEFA a tenté de faire disparaître en créant la Nations League, à savoir des amicaux auxquels tout le monde vient en traînant les pieds.

Bien sûr, en bons supporters des Diables, ces matchs, nous les regarderons avec intérêt, avec plaisir même, en attendant juin et ses matchs à enjeu. Mais pour ce qui est de la passion, on se tournera plutôt vers les Espoirs de Jacky Mathijssen ; après tout, si Roberto Martinez ne les prive pas de leurs cadres, ce serait dommage de ne pas en profiter ...