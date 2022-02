Ralf Rangnick : "Il y a une raison pour laquelle Manchester United n'a plus été champion depuis 10 ans"

Ralf Rangnick n'a pas tâche aisée depuis son remplacement d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United. Les Red Devils, éliminés récemment en FA Cup par Middlesbrough, ne pointent qu'à la 4e place du classement de Premier League.

Même si cette position n'est pas à la hauteur d'un club avec un tel standing, Rangnick assure que pourtant elle conviendrait à tout le monde du côté d'Old Trafford. Pour l'Allemand, penser au titre est pour l'instant totalement irréaliste...

"Nous sommes quatrièmes en championnat et tout le monde au sein du club, y compris moi-même, serait heureux si nous terminions quatrième à la fin de la saison."

"Si Manchester United n'a pas gagné le titre sur ces dix dernières années, il doit y avoir de bonnes raisons à cela", s'est-il exprimé, dans des propos relayés par le Sun.

