Björn Engels sur la touche pour 6 semaines

Mauvaise nouvelle pour le Great Old, qui perd son défenseur central pour la suite de la phase classique.

Björn Engels (27 matchs, 20 matchs et 2 buts cette saison) s'est blessé ce week-end lors du match contre l'Union Saint Gilloise. Comme l'avait laissé pressentir son coach Brian Priske, le défenseur sera absent pour un petit moment.

En effet, selon les informations de Gazet van Antwerpen, le défenseur est out pour 6 semaines. Il souffrirait d'une déchirure musculaire aux ischios-jambiers. Il manquera donc les matchs contre Anderlecht et Bruges ainsi que le derby contre le Beerschot. L'Antwerp, actuel second du championnat, pourrait alors le récupérer pour les play-offs.

Manuel Benson a quant à lui repris l'entraînement. Il s'était blessé il y a deux semaines contre Saint-Trond.