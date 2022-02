Toby Alderweireld revient sur son départ au Qatar : "J'aurais pu arrêter les Diables"

Toby Alderweireld a opté pour un défi lucratif au Qatar alors qu'il y disputera justement son dernier Mondial en novembre prochain. Il a expliqué ce choix, alors qu'il n'a que 32 ans.

C'était l'une des (mauvaises ?) surprises de l'été dernier : Toby Alderweireld (32 ans) quittait Tottenham pour ... Al-Duhail, au Qatar, à un peu plus d'un an du Mondial 2022. Alderweireld y voyait là une façon, à moyen terme, de pouvoir revenir en Belgique par la suite. "Avec Tottenham, je voyageais énormément, et cela posait problème pour ma vie de famille", explique-t-il dans le podcast 433. "Je veux voir mes enfants grandir, cela a joué un grand rôle dans mes choix".

Pour disposer de plus de temps libre, Alderweireld (118 caps) aurait pu ... arrêter la sélection. "J'aurais pu arrêter les Diables Rouges pour avoir du temps en famille, mais je ne le souhaitais pas. Je suis trop fier de jouer pour mon pays", affirme-t-il. "Mais je pense que c'était ma dernière occasion pour ce genre de transfert. Après ça, nous rentrerons en Belgique. L'Angleterre ne me manque pas, le plaisir avait disparu à cause des trajets incessants".