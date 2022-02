Alex Craninx veut démontrer ses qualités à Seraing : "Cela faisait longtemps que l'idée d'évoluer en Belgique trottait dans ma tête"

Lors du dernier jour du mercato hivernal, le portier belge est arrivé au Pairay en provenance de Molde. Le joueur formé au Real Madrid est prêté chez les Métallos jusqu'à la fin de la saison.

Alex Craninx est arrivé en prêt à Seraing durant ce mois de janvier. "En Norvège, c'est complètement l'opposé de la Belgique par rapport au championnat. La saison se termine en décembre, et j'avais la chance de pouvoir venir en Jupiler Pro League. J'avais eu des contacts avec des clubs belges il y a un an, mais cela n'avait pas été plus loin finalement. Mais quand j’ai eu un coup de fil le 30 janvier de la part de mon agent pour me dire que Seraing cherchait un gardien, je n’ai pas hésité une seconde et je suis venu", a expliqué le gardien perché à 1,97m.

Le Belge, qui devra être la doublure de Guillaume Dietsch, reste ambitieux. "Je ne suis pas là en vacances, je veux me battre et jouer le plus possible. Le but est d'aider l'équipe à se maintenir en D1A. Je suis là depuis une semaine et j'espère monter en puissance. J'attends mon moment, et quand il viendra, je le saisirai. Je veux démontrer mes qualités", a lâché celui qui a effectué une partie de sa formation dans les équipes de jeunes du prestigieux Real Madrid.

"La meilleure équipe du monde, que de bons souvenirs de la Casa Blanca où je suis arrivé à 14 ans. Au fil des années, je me suis rapproché de l’équipe première et je m’entraînais régulièrement avec les plus grands joueurs de la planète comme Cristiano Ronaldo. Sur le terrain, il était formidable et en dehors, il était très protecteur avec nous", a souligné le portier qui a évolué sous les ordres d'un certain Zinédine Zidane durant ses années à la Castilla.

"Zidane a pris le temps d’appeler les docteurs pour faire le point sur la situation avec eux"

"Il m’a entraîné pendant deux ans. Il était très proche des joueurs et il y avait un vrai respect mutuel entre lui et le groupe. Un jour, je me suis blessé au genou. C’était un moment terrible pour moi car je pensais que ma carrière était terminée. Zidane a pris le temps d’appeler les docteurs pour faire le point sur la situation avec eux. On s’est appelé deux fois pour qu’il m’explique le processus de guérison. Il m’a dit de rester calme, de prendre du temps pour moi et il a pris régulièrement de mes nouvelles."

"Après trois ans en Norvège, il était de temps de passer à autre chose"

Craninx quittera finalement le Real Madrid en 2017 alors qu’il lui restait deux ans de contrat. "C’était une très mauvaise décision, je m’en rends compte aujourd’hui. J’ai décidé de rejoindre le Sparta Rotterdam aux Pays-Bas, mais comme ça ne s’est pas bien passé je suis revenu en Espagne à Cartagena. Puis, j’ai été transféré à Molde. Nous avons été champions et disputé des jouts européennes, une très belle expérience. Après trois ans en Norvège, il était de temps de passer à autre chose. Cela faisait longtemps que l'idée d'évoluer en Belgique trottait dans ma tête, et me voici à Seraing", a-t-il conclu.