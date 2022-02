"Est-ce que vous regardez correctement les rencontres?"

Alfred Schreuder défend sa tactique et réfute un problème potentiel au niveau des ailiers mais aussi du jeu en profondeur.

On le sait, depuis son arrivée, Alfred Schreuder essaie au mieux de contrôler les rencontres en conservant le ballon. Cependant, lors de certains matches, le manque de profondeur a été pointé du doigt, tout comme la tactique utilisée.

"Le 4-3-3 est mieux que le 3-5-2 avec mon noyau? Si vous regardez bien, en possession de balle, Buchanan était un pur ailier gauche et Skov Olsen a aussi joué sur un flanc. Est-ce que vous regardez bien les rencontres? Et à Courtrai, nous avons aussi manqué de profondeur peut-être? Alors oui, j'attends mieux de mon équipe contre Charleroi, car il nous a manqué de la vitesse et de la profondeur contre Gand."

Selon lui, la profondeur était présente mais n'a pas été utilisée à bon escient. "Les joueurs doivent l'utiliser quand il le faut, le faire au bon moment. Je veux bien que nous construisions calmement, mais il faut pouvoir accélérer au bon moment. Nous avons des joueurs assez intelligents dans notre noyau, comme Charles De Ketelaere."

Donc le système est bon, les joueurs doivent juste encore apprendre à mieux l'utiliser.