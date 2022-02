Michel Louwagie a bien gagné sa vie à La Gantoise au cours des quinze dernières années

Ivan De Witte et Michel Louwagie ont sorti La Gantoise du bourbier dans lequel elle se trouvait à leur arrivée. Cependant, Louwagie ne s'est pas non plus mal débrouillé sur le plan financier personnel en tant que directeur du club.

Alors que De Witte travaillait pour les Buffalos sans être rémunéré, Michel Louwagie était payé en fonction des résultats financiers du club. Cela signifie que plus il générait d'argent en vendant des joueurs, plus il était payé. Selon les comptes annuels inspectés ar nos confrères de Het Laatste Nieuws, Louwagie a gagné 7,5 millions d'euros au cours des quinze dernières années. Cela représente une moyenne de 500 000 euros par an. Pas mal pour un directeur d'une entreprise dont le chiffre d'affaires est de 50 millions d'euros. Lorsque le club a récupéré 40,3 millions d'euros via la vente de joueurs en 2018-2019, Louwagie a gagné 1,2 million d'euros.





