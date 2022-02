Officiel: Yves Vanderhaeghe revient à Ostende

C'est officiel: Yves Vanderhaeghe est le nouveau coach d'Ostende. Ces derniers recherchaient un T1 depuis le départ de Blessin pour le Genoa. Il avait déjà coaché les Côtiers entre 2015 et 2015 avec une participation européenne à la clé contre l'Olympique de Marseille.

Vanderhaeghe, qui a été viré du Cercle il y a quelques semaines, sera déjà sur le banc ce week-end contre Malines, annonce le club ostendais. Il a signé jusqu'à la fin de la saison.

Welkom terug Yves Vanderhaeghe ! @GGanaye : "Tijdens een gesprek van enkele uren was ik ervan overtuigd dat hij de juiste man is om nu over te nemen. Yves bewees in het verleden ook al dat hij spelers beter kan maken."



