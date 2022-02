Alvaro Rodriguez se plaint de sa direction:"Je suis une victime"

Le défenseur marseillais n'a plus droit au chapitre dans la Cité Phocéenne.

Plus du tout utilisé par Jorge Sampaoli et poussé vers la sortie par ses dirigeants cet hiver, Alvaro Gonzalez ne digère pas. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS, le défenseur de l'Olympique de Marseille a exprimé sa colère.

"Je ne sais pas de quoi je suis victime, assure l'Espagnol. Ce que je sais, c'est qu'ils m'ont prolongé et à partir de là, des problèmes de toutes sortes ont commencé. J'ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu'ils puissent signer un joueur (Amine Harit) et même si cela m'a fait mal, je l'ai fait parce que je suis le troisième capitaine de l'équipe et j'ai compris que je devais faire ces choses pour le club. J'ai tout fait pour que tout le monde puisse être inscrit. A partir de ce moment-là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j'ai tout donné pour le club, j'ai traversé vents et marées. Plus tard, ils ont voulu me faire partir d'une mauvaise manière alors que je ne voulais pas."

Dans son interview, l'Olympien explique ne pas avoir voulu partir en hiver car les équipes intéressées n'étaient pas "idéales" sportivement. "Je leur ai dit d'attendre jusqu'en juin, qui est un marché plus long et dans lequel plus d'options se présenteront", confie l'Espagnol, qui vit donc ses derniers mois dans la cité phocéenne.