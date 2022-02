Antonetto tacle ses propres supporters: "Un stade comble mais avec 15.000 Marseillais"

Le coach du FC Metz sait que même à domicile, son duel face à l'OM aura un accent du sud.

A l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, Metz recevra l’Olympique de Marseille dimanche (20h45) dans un Stade Saint-Symphorien complet. Le problème, c’est que malgré l’interdiction de déplacement pour ses supporters, le club phocéen pourra sûrement compter sur des milliers de fans en Lorraine. Un phénomène que l’entraîneur messin Frédéric Antonetti ne comprend pas.

"C’est ça le football, c’est la fête. Ce qui est dommage, c’est qu’il y aura 15 000 Marseillais (rires). Je n’arrive pas à comprendre qu’on soit Lorrain et supporter de Marseille, a regretté le technicien. Il faut me l’expliquer. Peut-être que j’ai manqué un cours à l’école. Mais c’est comme ça. Il y aura 30 000 personnes, c’est très bien et il faudrait que ce soit toujours comme ça. C’est l’un de mes objectifs personnels."