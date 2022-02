Luciano Spalletti avant le match contre l'Inter : "Pas une revanche pour moi"

Le coach italien, actuellement à la tête du Napoli, a débriefé la rencontre contre l'Inter de ce week-end. Un retour au club qu'il a entraîné pendant deux saisons. Il a également donné des nouvelles sur deux anciens joueurs de Pro League : Victor Osimhen et Kalidou Koulibaly.

Le Napoli de Dries Mertens rencontre ce samedi (18h) l'Inter Milan, actuel leader de Serie A. Pour le coach napolitain, Luciano Spalletti, ce sera l'occasion de jouer face à son ancien club. Une rencontre qu'il aborde sans le moindre sentiment de revanche, comme il l'a déclaré en conférence de presse, selon des propos relayés par le Corriere dello Sport. "Pour moi, ce ne sera pas une revanche, j'ai laissé des joueurs là-bas que je respecte beaucoup et je sais à quel point ils me respectent", a-t-il déclaré, avant de préciser qu'il ne fera pas de cadeau aux Nerazzuri. "L'Inter est actuellement le champion en titre (...). Nous les respectons mais notre attitude ne doit pas changer. Nous devons être bons pour affronter l'Inter comme s'il s'agissait de Venise. Ils sont plus forts que nous à certains égards (...) L'Inter peut gagner le match s'il le joue au physique. Si nous gardons davantage la possession du ballon pour compenser les éclairs de leurs joueurs rapides, alors cela pourrait être un match intéressant."

Une victoire qui pourrait permettre au Napoli de dépasser l'Inter au classement, même si ce dernier compte un match de moins : "Notre objectif pour la saison est d'être dans le top 4, avec certaines des équipes les plus fortes du championnat derrière nous. Si nous gagnons ce match, nous pourrions être catapultés vers le titre. Ce serait une bonne situation."

Il a également été questionné sur son défenseur Kalidou Koulibaly (ex-Genk), récent vainqueur de la CAN avec le Sénégal, ce qu'il n'a pas manqué de saluer. "C'est un joueur différent, il suffit de voir ce qu'il a fait lorsqu'il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Il est immédiatement allé saluer ses adversaires et avant cela ceux qui avaient manqué le penalty."

Victor Osimhen (ex-Charleroi) est quant à lui à nouveau présent dans le groupe. "Nous allons le faire jouer. Jusqu'à présent, dans les grands matchs, il n'a joué que la première mi-temps contre l'Inter."