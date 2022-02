Patrick De Vlamynck, agent d'Arthur Theate: "Quand on vit ce qu'il a vécu, c'est normal de douter"

Ecarté du noyau jeune au Standard, Arthur Theate a bien cru que sa carrière ne commencerait jamais.

Transféré d'Ostende à Bologne cette saison, Arthur Theate connait déjà, à 21 ans, sa première expérience dans un club des cinq meilleurs championnats européens. Un début de carrière intéressant, mais que le défenseur central aurait pu ne jamais connaitre. Dans un entretien accordé à la Rtbf, Patrick De Vlamynck, l'agent du défenseur de 21 ans, s'est exprimé sur l'état d'esprit d'Arthur Theate. "Quand on vit ce qu’il a vécu, c’est normal de douter. Son mérite, ainsi que celui de son entourage qui l’a beaucoup soutenu, c’est d’avoir tenu bon, d’avoir énormément travaillé, et d’avoir saisi la perche qu’Ostende lui tendait. Il a un caractère fort, ça a aidé".

Encore dans l'anonymat il y a deux ans, Arthur Theate a progressé à une vitesse remarquable pour devenir titulaire en Série A. "Le voir épanoui comme cela, ça me procure une énorme fierté. Pour lui, pas pour moi. Il revient de loin, c’est un passé difficile, on a chaque fois dû relever la tête, et grâce à Ostende on est ici aujourd’hui. Il a beaucoup de mérite".