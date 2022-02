La Pro League accepte à nouveau la présence des supporters visiteurs dans les stades, le masque n'est plus obligatoire

Les consommations seront également à nouveau admises. Le nouveau protocole rentrera en vigueur ce vendredi.

Bonne nouvelle pour les supporters : la Pro League a annoncé ce lundi que les supporters visiteurs seront à nouveau acceptés lors des matchs, et que les stades pourront être remplis selon un baromètre de 80 à 100 % de leur capacité. En outre, le public pourra à nouveau consommer dans les stades.

Ce nouveau protocole entrera en vigueur en même temps que le pays passera en code orange, soit le 18 février prochain.

La Pro League a également précisé les conditions pour que les stades accueillent le public à 100 % de leur capacité : l'installation des compartiments de 2000 ventilateurs maximum, ou la prise de mesures supplémentaires en concertation avec les autorités locales.

Puisque l'obligation du port du masque sera elle aussi supprimée, les supporters pourront à nouveau boire et manger dans les stades. Cette obligation concernant le masque ne sera également plus d'actualité pour les joueurs et le staff des équipes.