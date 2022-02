L'UEFA va offrir 30.000 tickets pour les prochaines finales des compétitions européennes

L'UEFA, par le biais de son présdient Aleksander Čeferin, a annoncé ce lundi qu'elle offrira des tickets aux supporters des clubs atteignant la finale de chaque compétition européenne cette saison. La Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League mais également la finale de la Women's Champions League sont concernées. La moitié des tickets offerts sera distribuée par club lors de chaque finale.

Chaque finaliste pourra utiliser ces tickets afin de récompenser ses plus fidèles supporters. L'UEFA s'est aussi dit consciente de l'inflation du prix des tickets.

Aleksander Čeferin s'est exprimé en ces termes concernant cette décision : " Les fans de football sont la force vivante du jeu et nous avons pensé que ce serait une chouette façon de reconnaître les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours des deux dernières années et comment ils ont malgré tout réussi à soutenir leurs équipes et à vivre leur passion même lorsqu'ils sont loin des stades. Les supporters jouent un rôle essentiel dans le développement du football, et nous devons assurer que les fidèles supporters qui voyagent puissent assister aux moments historiques de leurs équipes favorites à des prix abordables."

🎟️ To reward fans for their support of European football during the COVID crisis, UEFA will provide thousands of tickets free of charge to this season's club competition finals.



10,000 #UCLfinal tickets

8,000 #UELfinal tickets

6,000 #UECLfinal tickets

6,000 #UWCLfinal tickets