Yves Vanderhaeghe pointe du doigt ce qu'Ostende doit améliorer

Yves Vanderhaeghe est de retour comme entraîneur au KVO. Son retour s'est accompagné d'une lourde défaite sur le terrain du KV Malines (3-0). Pas exactement l'accueil souhaité. Néanmoins, Ostende croit fermement que Vanderhaeghe est l'homme de la situation, et donc du maintien.

Yves Vanderhaeghe a livré son analysé après la défaite des siens. "J'ai dit aux joueurs d'accepter la défaite, car ils jouaient contre un adversaire plus tranchant. C'était le troisième match en une semaine et j'ai vu que certains des gars avaient des difficultés avec le rythme. Je pense que nous étions bien organisés dans la première demi-heure et que Malines a dû jouer assez régulièrement la longue balle car nous mettions une bonne pression", a lâché le T1 du KVO.

Jusque-là, les choses se déroulaient bien. "Dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, c'était plus souvent du un contre un et nous courions trop en arrière. Malines a ensuite marqué juste avant la mi-temps. Il y a eu quelques belles réactions en seconde période, mais bien trop peu pour prétendre à un point. Nous n'avons pas apporté assez."

Calendrier lourd

À propos de son retour au KVO, Vanderhaeghe ne peut que mentionner que tout s'est passé très vite. "En fait, je ne suis coach que depuis un jour. Nous savons que nous avons encore un calendrier chargé, mais j'ai dit au groupe de ne pas regarder cela. Chaque match doit être joué."

Vanderhaeghe sait déjà quelle sera la plus grande tâche d'Ostende au cours de la saison. "Notre plus gros point de travail sera de créer des occasions et de marquer des buts. Nous avons gardé le zéro deux fois cette semaine, cette fois nous en encaissons trois. Mais ce que nous devons travailler le plus, c'est marquer des buts nous-mêmes."

"Il est l'homme de la situation"

Anton Tanghe a témoigné de la façon dont le nouvel entraîneur a géré les choses avant le déménagement à Malines. "Il n'a cessé de nous motiver. Il ne peut pas faire grand-chose en un jour. Nous allons travailler sur ses accents dans la semaine à venir. Je pense que c'est quelqu'un qui peut enseigner quelque chose. Il l'a fait la saison dernière au Cercle également. Il est définitivement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut."