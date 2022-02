Zeno Debast, le pari jeunesse de Kompany

Le jeune défenseur a été à nouveau titularisé ce week-end en défense centrale, à une place où l'on n'attendait pas spécialement qu'un jeune issu de Neerpede débute d'ici la fin de saison.

Depuis le début de la saison, les deux indiscutables de la défense centrale d'Anderlecht sont Lisandro Magallan et Wesley Hoedt. Vincent Kompany a décidé de compter sur deux éléments expérimentés, et cela porte plutôt ses fruits puisque Hoedt est revenu à un très haut niveau malgré un début de saison timoré, et que les erreurs de Magallan n'ont pas eu une influence prépondérante sur les résultats des Mauves. Mieux encore, les deux hommes ont déjà été décisifs à plusieurs reprises.

La semaine dernière contre Eupen, suite à la suspension de Hoedt, Vincent Kompany avait décidé d'aligner le jeune Zeno Debast. Une première pour le jeune joueur de 18 ans au Sporting, lui qui n'avait plus joué en Pro League depuis les play-off 1 l'année dernière - et 45 minutes contre le Cercle, la semaine avant sa tiularisation. Malgré une erreur assez énorme en première période qui avait offert un but à Smail Prevljak, Debast s'était bien repris et avait sorti une suite de match solide.

© photonews

Une marque de confiance de Kompany envers ses jeunes

A l'occasion du match contre Zulte-Waregem (victoire 1-2), Vincent Kompany a surpris en décidant à nouveau de titulariser Debast en défense centrale, en mettant Magallan sur le banc. Un choix audacieux, mais qui surtout prouve que le coach des Mauves est encore capable de faire confiance à ses jeunes.

En effet, et cela est souvent pointé du doigt cette saison : la régularité du 11 aligné par Kompany - assez logique tant les titulaires apportent globalement satisfaction - ne pemet pas aux jeunes pousses issues de Neerpede de grappiller beaucoup de temps de jeu. Francis Amuzu n'a plus été titularisé depuis trois matchs et monte souvent depuis le banc, tout comme Anouar Ait El Hadj. Marco Kana ne joue pratiquement pas, Killian Sardella n'a été titularisé que trois fois cette saison, Mario Stroeykens ne fait que timidement ses premières apparitions,... Seul Yari Verschaeren fait partie du 11 "inébranlable" de Kompany, et ce ne fut pas tâche aisée pour autant.

Le fait que le coach des Mauves donne à nouveau sa confiance à un jeune joueur comme Debast et le remette dans ses plans, d'abord en le faisant monter contre le Cercle puis en l'alignant deux fois de suite, peut être perçu comme un bon signal. D'abord envers le joueur, qui peut continuer à progresser au plus haut niveau sans qu'on lui tienne rigueur de ses approximations, et ensuite envers les jeunes, de plus en plus nombreux à frapper à la porte de l'équipe première du Sporting.