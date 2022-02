Mboyo répond aux accusations de Duchâtelet : "Une campagne de bashing"

Après avoir assuré qu'Anderlecht avait volé le titre de la saison 2013/2014 au Standard, l'homme d'affaires a décidé de déposer plainte contre Anthony Vanden Borre et Ilombe Mboyo, Genk, Anderlecht et X.

Selon Roland Duchâtelet, Anthony Vanden Borre et Pelé Ilombe Mboyo ont distribué des montres dans le vestiaire pour influencer deux rencontres décisives pour le titre. Des accusations graves qui ont fait réagir l'actuel attaquant de La Gantoise.

Celui-ci a répondu via un communiqué de presse de son avocate. "Monsieur Ilombe Mboyo conteste catégoriquement la campagne de bashing dont il fait actuellement l’objet, clairement destinée à nuire au maximum à sa carrière professionnelle", indique Me Florence Hofmans.

"Cette accusation est fausse, dénuée de toute vérité et diffamatoire. Mon client m’a donné l’instruction de déposer plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse au sujet de cette nouvelle plainte à son encontre. Monsieur Mboyo ne donnera pas d’autres commentaires, il attendra sereinement la suite de l’enquête, il collaborera avec la justice et souhaite que la présomption d’innocence soit respectée", a-t-elle ajouté.