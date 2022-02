La finale avant la lettre

Le FC Barcelone 2.0 peut nourrir de grandes ambitions en Europa League à condition de sortir le Naples de Dries Mertens.

Les barrages de l'Europa League offrent à l'Europe du football un choc digne de la Ligue des Champions. En effet, le Naples de Dries Mertens va se frotter au nouveau FC Barcelone 2.0 de Xavi, avec ses renforts hivernaux.

En championnat, les deux équipes n'ont pas vraiment le même objectif. Si les Napolitains sont en course pour le titre de champion, aux côtés de l'Inter et du Milan AC, on en est loin pour les Catalans. Ces derniers sont coincés à la quatrième place du classement, à 15 points du Real Madrid et un seul petit point devant l'Atletico, qui est plus ou moins dans la même galère.

Pour ces deux équipes, l'Europa League est un bonus qu'il ne faudra pas négliger sous peine de tout perdre. On le sait, une victoire en Europa League offre un billet pour la prochaine Ligue des Champions et le Barça ne devra pas négliger cette récompense, au-delà d'une ligne de plus sur le palmarès.

© photonews

Au-delà du sport, les finances sont devenus importantes dans le football moderne et les dernières communications du Barça à ce sujet sont alarmantes, voir même inquiétantes. Le club a des dettes à n'en plus finir et on connait l'apport financier d'une éventuelle qualification pour la Ligue des champions: entre les primes de participation et les droits TV qui y sont associés, cela ferait un bien fou aux sociétaires du Camp Nou.

En face, le Napoli fait un peu figure de perdant magnifique. Depuis quelques années, et à l'exception de deux victoires en Coupe d' Italie (et une Supercoupe), les Napolitains sont toujours proches d'un titre, jouent toujours un beau football, font vibrer les amateurs de beau jeu, mais au final les titres majeurs échappent toujours à Dries Mertens et ses coéquipiers. Cette saison, l'Europa League sera compliquée à remporter, mais c'est une belle carte à jouer pour les joueurs de Spalletti.

Aucune des deux équipes ne va balancer cette compétition, ni maintenant, ni plus tard, et ce malgré des objectifs nationaux bien différents. De quoi rendre cette confrontation belle à regarder? Rendez-vous ce soir.