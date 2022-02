Arsenal aurait décidé de rénover son Emirates Stadium

Les Gunners avaient quitté leur stade mythique d'Highbury en 2006 pour pour aller s'installer dans un stade des plus modernes pour l'époque, l'Emirates Stadium.

Plus de 15 ans après, l'Emirates Stadium ressent le poids des années. Afin de mettre fin à l'usure générale et aux fuites du toit, Arsenal aurait décidé de passer à l'action pour son stade de 60 000 places avec des travaux dans les prochains mois, selon The Telegraph.

Des travaux seront effectués sur le toit, mais également sur la technologie du terrain, ou encore la qualité des écrans géants et des tourniquets à l'entrée.