Le coup d'envoi donné par une légende du RSCA ce dimanche contre Genk

Anderlecht, comme il en a pris l'habitude ces dernières années, accueillera une ancienne icône pour donner le coup d'envoi du match face à Genk.

Aruna Dindane viendra en effet donner le coup d'envoi symbolique de cette rencontre, rappelant de beaux souvenirs au public du Lotto Park. Dindane a porté les couleurs du RSC Anderlecht de 2000 à 2005, disputant 182 matchs et inscrivant 64 buts, remportant au passage deux titres de champion de Belgique (en 2001 et 2004) et un Soulier d'Or en 2003.