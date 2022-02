"Genk a un noyau qui fait partie des deux meilleurs en Belgique"

Le coach des Mauves a été questionné sur son prochain adversaire ce vendredi en conférence de presse.

Ce vendredi en conférence de presse avant de défier Genk (dimanche, 18h30), Vincent Kompany s'est exprimé sur les forces de son prochain adversaire : son effectif et son système de jeu.

"Chaque coach a sa vision des choses et chaque coach apporte sa propre touche. Je pense que le plus important c'est d'avoir un noyau très très large. Si on met sur papier les noyaux en Belgique, je pense que Genk fait certainement partie des deux meilleurs noyaux en Belgique, autant dans la qualité sur le terrain que dans le onze de base que dans la largeur et le mix avec certains jeunes qui peuvent apporter à un noyau déjà très fort", a-t-il déclaré, avant de rappeler que le plus important était bien sûr la performance de son équipe.

Kompany a analysé les préceptes de jeu de Bernd Storck, fort portés sur le pressing et l'intensité, comme beaucoup d'équipes de haut niveau dans le football moderne : "Ce n'est même pas nécessairement une question d'origine ou de provenance. Il y a quelque chose dans le coaching allemand ou germanophone qui est lié énormément au travail sans ballon, dans le pressing et l'intensité. C'est une partie de leur football qui convient au foot moderne (...). Je pense qu'il y a ce genre de coach un peu partout dans le monde. Il ne faut sûrement pas aller que de côté-là (en Allemagne) pour voir du bon pressing. Il y en a en Angleterre aujourd'hui, il y en a en Hollande, il y en a en Espagne ; même les équipes de bas de classement en Espagne il y a des coachs qui font un énorme pressing."

"Quand on jouait en coupe d'Europe on voyait toutes ces équipes en Conference League, en Europa League, des équipes actuellement qu'on connait pas trop et qui créaient la surprise, qui font des bonnes choses. Et à ce moment-là, ce que je disais c'est que c'était pas une tendance, c'est que ça ira dans ce sens-là. La formation des joueurs et des coachs va dans ce sens-là."

Le football moderne, plus que jamais un sport d'équipe

Une manière de jouer qui s'est fort développée ces dernières années, ce qui n'était pas nécessairement le cas lorsque Kompany jouait, lui qui n'a pas manqué de parler tactique et développement du football ce vendredi. "C'est plutôt de dire que chaque phase de jeu est constituée par onze joueurs. Même quand moi j'ai commencé j'ai commencé ma carrière, il y avait des phases où c'était les défenseurs seulement qui devaient tirer leur plan et les attaquants restaient devant en attendant que le ballon revienne. (...) Et quand on attaquait les défenseurs n'avaient pas nécessairement un rôle au ballon non plus. C'était du luxe d'avoir des joueurs qui savaient dribbler derrière, faire une passe pour trancher une ligne. Au plus le pressing est haut, au plus il faut il faut avoir des joueurs qui sont capables de ressortir le ballon. Et, à nouveau, chaque phase de jeu doit être influencée par les onze joueurs d'une équipe avec une tâche très claire. Pour ce que le football va être dans l'avenir, chaque jeune coach qui est formé aujourd'hui est formé avec une contraction de cette réalité-là", a-t-il ajouté.