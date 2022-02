Théo Bongonda reçoit une bonne nouvelle en vue de ses débuts avec la RDC

Ce n'était plus qu'une question administrative, et cela devrait être réglé d'ici peu : Théo Bongonda pourra bel et bien jouer pour la République Démocratique du Congo.

Appelé par la RDC le mois dernier, Théo Bongonda avait participé à un stage et fait son choix en faveur des Léopards, s'écartant donc d'une éventuelle sélection avec les Diables Rouges. Bonne nouvelle pour lui : d'après le média spécialisé congolais Léopards Foot, la FIFA aurait accepté sa demande de changement de nationalité sportive. "Sous réserve de l'obtention de son passeport de service", Bongonda pourra donc disputer les rencontres officielles sous peu. La prochaine échéance des Léopards est très importante puisqu'il s'agit d'un match de barrages pour le Mondial 2022, face au Maroc. Reste à voir si Théo Bongonda pourra y prendre part.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Anderlecht - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (20/02).