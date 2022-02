Sampaoli répond à Milik : "Il doit peut-être aller voir d'autres gens pour dire s'il n'est pas heureux"

Le Polonais n'est pas satisfait de sa situation sous l'entraîneur argentin.

Akadiusz Milik est de retour en très grande forme du côté de l'Olympique de Marseille, en attestent ses 8 buts inscrits depuis le début de l'année 2022, avec un triplé en Ligue 1 face à Angers et un doublé face à Qarabag hier en Conference League. Pourtant, l'attaquant Polonais n'est pas totalement satisfait de sa situation et du rôle que lui réserve son entraîneur Jorge Sampaoli.

Milik a en effet été sorti à la 69e minute de jeu contre Qarabag. Frustré, il s'est défoulé sur une gourde.

Dans des propos relayés par Foot Mercato, Sampaoli s'est expliqué quant à sa relation avec l'ancien buteur de Naples, qui doit selon lui améliorer plusieurs choses dans son jeu et sa communication. "La relation d'un entraîneur avec un joueur est hermétique. Je parle avec lui, je m'explique avec lui. Comme numéro neuf, comme buteur, il fait partie des tops. Dans la communication, plus que dans le fait de marquer, il y a des choses à faire. Il a la possibilité de trouver des joueurs libres, ou des espaces. Notre jeu demande cela. Chaque joueur doit fixer pour lui ou un partenaire. En tant que buteur, ce n'est pas ce qu'il fait de mieux. Il y a un développement là dessus. Il a une grande finition, mais il peut améliorer des choses. On travaille pour qu'il améliore sa relation avec ses partenaires", a-t-il déclaré.

"J'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit qu'il devait être heureux : parce qu'il a marqué, parce que l'OM a gagné, parce qu'un partenaire est entré. On a l'impression que les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a peut-être pas bien joué, mais il a marqué deux buts. Ce n'est pas à moi de lui dire, il doit peut-être aller voir d'autres gens pour dire s'il n'est pas heureux", a-t-il lâché. On doit reconnaître que le caractère de Sampaoli colle bien à l'esprit de l'Olympique de Marseille, mais n'a pas que des bons côtés lorsqu'il s'agit de communiquer avec ses joueurs...