Serie A : Milan et Alexis Saelemaekers ratent l'occasion de prendre leurs distances en tête

La Salernitana, promue et lanterne rouge, accueillait l'AC Milan. Une rencontre déséquilibrée sur papier, mais importante pour les deux formations.

Junior Messias (5e) donnait rapidement l'avance aux Rossoneri mais Bonazzoli (29e) gardait le promu dans le coup.

En fin de partie, Milan Ðuric (72e) mettait la Salernitana aux commandes. Alexis Saelemaekers montait alors au jeu, peu avant que Rebic n'égalise (77e).

Plus rien ne sera ensuite marqué, et ce nul n'arrange pas les affaires de la Salernitana, encore moins de Milan qui rate l'occasion de prendre le large en tête du classement.

