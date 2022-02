Axel Bonemme : "Une victoire méritée qui nous permet de poursuivre notre belle série"

L'URSL Visé a remporté le choc liégeois ce dimanche après-midi en s'imposant face au FC Liège (2-1). Grâce à ce succès, les Oies (6èmes) restent aux portes du top 4.

Visé a pris la mesure du FC Liège pour la deuxième fois cette saison. Les Oies ont débuté la rencontre tambour battant et cela a porté ses fruits puisqu'ils marqueront deux buts durant le premier quart d'heure de jeu. Reno Wilmots ouvrira le score avant de voir Anthony Manfredi faire le break quelques minutes plus tard. Juste avant la pause, les visiteurs réduiront la marque via D'Ostilio. En seconde période, les locaux résisteront aux assauts liégeois et empocheront ainsi les trois points.

"Cela nous permet de conserver notre confiance"

"Une victoire méritée qui nous fait du bien et qui nous permet de poursuivre notre belle série de sept matchs sans défaite. Cela nous permet de conserver notre confiance, puis une victoire contre le FC Liège, cela donne un plus", a confié Axel Bonemme à l'issue de la rencontre.

"Je donne tout ce que j'ai pour sortir la balle"

Les locaux sont parvenus à faire le gros dos après la pause. "Nous avons fait tout le boulot durant les vingt-cinq premières minutes en pressant d'entrée de jeu puis nous avons bien fait de fermer le jeu. Nous avons subi plusieurs assauts, mais leurs occasions n'étaient franches non plus. Deux voire trois alertes, mais nous avons su gérer le match. Mon sauvetage de la tête en toute fin de rencontre ? Je l'avais oublié", a souligné en souriant le capitaine des Oies. "Je reviens pour couvrir Arthur Cremer qui malheureusement se loupe un peu. Je donne tout ce que j'ai pour sortir la balle", a ajouté le défenseur.

Visé n'a pas fait une croix sur le top 4 synonyme de Tour final. Sixièmes actuellement, les Oies comptent une longueur de retard sur le quatrième du classement. "Notre objectif a toujours été de participer à ces Playoffs. Mais nous avons connu un mauvais début de saison et il a fallu le temps de se remettre dedans. Nous n'avons pas le droit à l'erreur si nous voulons disputer ce Tour final", a conclu Axel Bonemme.