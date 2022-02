Une légende de Liverpool bientôt coach en Angleterre ?

Il est actuellement coach en Inde.

Selon les informations du média anglais Telegraph & Argus, Robbie Fowler (46 ans) aurait postulé pour le poste d'entraîneur à Bradford, pensionnaire de League Two (D4 anglaise). Le club est actuellement 13e et vient de limoger son entraîneur après une série de 9 victoires en 32 matchs. Fowler avait déjà postulé pour le poste de coach à Leeds et était cité à Swindon Town au début de la saison.

Il est également à la tête du club indien d'East Bengal. il avait précédemment coaché Brisbane Roar en D1 australienne.

Fowler est considéré comme une légende à Liverpool, où il a inscrit 171 buts en 330 matchs entre 1992 et 2001. Il avait effectué un retour en fin de carrière, en 2006.