Premier contrat professionnel pour un jeune très prometteur de La Gantoise

Il est le fils d'un nom bien connu de notre championnat.

La Gantoise vient d'annoncer que le jeune Viktor Nói Vidarsson (15 ans) a signé son premier contrat pro. Il est lié aux Buffalos jusque 2025. Il a rejoint les U14 de Gand en 2020, en provenance de Lokeren.

Lokeren, justement, un club où le nom du jeune milieu a une certaine résonance puisqu'il est le fils d'Arnar Vidarsson, qui y a joué entre 1997 et 2005 et porté 238 fois la vareuse du club, avant d'y être actif notamment en entraînant les Espoirs.

Le jeune Viktor a donc un nom prestigieux à porter et à honorer, en Belgique et au niveau international puisqu'Arnar compte 52 sélections avec l'équipe d'Islande et en est l'actuel sélectionneur.