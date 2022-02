Quelles options pour l'Union sans Vanzeir ... et Undav ?

Pour un match, Felice Mazzù devra faire sans Dante Vanzeir ET Deniz Undav, l'Allemand ayant pris son cinquième carton jaune samedi.

Que va faire l'Union Saint-Gilloise sans Dante Vanzeir ? Cette première question est liée d'abord à la durée d'absence du Diable Rouge : il y a de réelles chances que Felice Mazzù doive faire sans son joueur pendant de longues semaines. Deniz Undav devra donc s'habituer à un autre équipier. "Ca a été très difficile, seul en pointe pendant toute la seconde période", concédait Undav après la rencontre. Clairement, l'Allemand n'est pas fait pour évoluer seul devant, même s'il a livré une partie courageuse et pleine d'abnégation. Un changement de système n'est pas à l'ordre du jour.

L'heure d'Alex Millan

Le talentueux Alex Millan (22 ans), prêté par Villarreal après avoir passé la première partie de saison du côté du Cercle de Bruges, va donc pouvoir se montrer, au moins samedi et peut-être bien par après car Kaoru Mitoma, qui est également évoqué, n'est pas un véritable attaquant de pointe. Pour ce samedi, cependant, c'est bien les deux qui devraient être alignés de concert.

Face à Eupen, le timing est peut-être idéal pour devoir se priver des deux titulaires habituels : Millan est en confiance après son premier but pour l'USG, et Kaoru Mitoma est de retour en forme après plusieurs semaines d'absence en raison d'une blessure aux complications imprévues. Les Pandas n'ont pas la défense la plus imperméable de D1A, c'est le moins qu'on puisse dire ; si le reste de l'équipe est à niveau, et si Mitoma retrouve celui qui était le sien à ses débuts, le leader devrait pouvoir s'en sortir sans trop de mal.

Vanzeir, absent au ... meilleur moment ?

Une fois Deniz Undav revenu, se posera une autre question : qui de Millan ou Mitoma (car on imagine difficilement Mazzù sortir un lapin de son chapeau, aucun de ses médians offensifs n'ayant déjà joué en pointe même à titre exceptionnel) remplacera Dante Vanzeir à terme dans le 11 ? Et Vanzeir peut-il vraiment être remplacé ?

Les automatismes entre Undav et Vanzeir sont bien connus, mais le Diable Rouge traversait une période un peu moindre, n'ayant plus marqué depuis 5 rencontres déjà. Mazzù n'aurait jamais remis en question son attaquant, titulaire indiscutable, mais est désormais forcé de revoir ses plans. Et si c'était pour le meilleur, et un renouvellement bienvenu du jeu unioniste dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est un peu plus "prévisible" désormais ? Avant un retour revanchard de Dante Vanzeir à temps pour les PO1 ...