Le drôle de rôle d'Amadou Onana face à Chelsea expliqué par son coach

Amadou Onana a été aligné dans un rôle inhabituel contre Chelsea, en 10. Sans grand succès. Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur du LOSC, s'en est expliqué.

Lille n'a pas réussi son pari en déplacement à Stamford Bridge et s'est incliné (2-0) en 8e de finale de Ligue des Champions. Si Romelu Lukaku était sur le banc côté londonien, une autre surprise attendait le Belge du LOSC : Amadou Onana ... était aligné en 10. "C'était important de garder nos repères de jeu. Il fallait un milieu supplémentaire dans l'axe pour fixer, car Chelsea est une équipe qui joue toujours à l'intérieur et on les a bien contenus dans ce domaine", explique Jocelyn Gourvennec après la rencontre.

"Mais c'est très fort en face, c'est normal qu'en poussant, ils aient des situations de but. Nous leur avons cédé peu de choses, tactiquement, le plan a été plutôt bien respecté", souligne le coach du LOSC. "Sur quelques pertes de balle, ils nous ont fait mal. Mais on a montré qu'on venait pour jouer, pas pour subir. On est allé les chercher haut, on a joué, attaqué, mais l'efficacité était de leur côté". Pas vraiment d'explication, donc, et pour cause - le coup de bluff de Gourvennec n'a pas marché. Onana est sorti à la 65e, remplacé par Burak Yilmaz, et on doute de le revoir dans un autre rôle que celui de milieu relayeur ou défensif à l'avenir.