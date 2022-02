Bodø/Glimt, l'essor du football norvégien

Le modeste club norvégien est en ballotage favorable ce soir face au Celtic en Conference League. Retour sur son avènement récent, exemple du développement du football norvégien.

A part pour les suiveurs aguerris des compétitions européennes, le nom du FK Bodø-Glimt ne doit pas dire grand-chose. Pourtant, le club de la ville de Bodø, située dans le nord du pays, a fait parler de lui plus tôt cette saison. Alors confronté à la grande AS Rome, le modeste club de la ville de 52000 habitants va dérouler et infliger aux hommes d'un José Mourinho aussi médusé que furieux une défaite retentissante de 6 buts à 1 en phases de poules de la nouvelle compétitition de l'UEFA : la Conference League.

Ne perdant pas un seul match dans un groupe également composé du CSKA Sofia et du Zorya Luhansk, les Norvégiens ont à nouveau déjoué tous les pronostics et ont séchement battu le Celtic Glasgow lors du match aller des barrages de la compétition, la semaine dernière (1-3 au Celtic Park).

Ce soir à 18h45, l'Aspmyra Stadion et ses quelques 8500 spectateurs attendent l'exploit et une qualification de leur équipe au prochain tour.

Si les hommes de Kjetil Knutsen ont déjà écrit l'histoire du club en se qualifiant pour la première fois pour les matchs à élimination d'une compétition européenne, ils l'ont également déjà fait en championnat.

En effet, même si le club avait remporté la coupe de Norvège deux fois auparavant (en 1975 et 1993), il avait par contre plusieurs fois été relegué et n'avait surtout jamais remporté le championnat national, la Tippeligaen. Alors vice-champion pour la quatrième fois de son histoire en 2018-2019, Bodø-Glimt va enfin remporter le premier titre de son histoire en 2019-2020 après avoir survolé le championnat, et ensuite récidiver l'année suivante.

L'essor d'un football

Cette montée en puissance d'un club somme toute assez modeste et inconnu du grand public peut être mis en parallèle avec le développement du football norvégien. En effet, le sport s'est énormèment développé dans le pays ces dernières années, les clubs accordant énormément d'importance à la formation et ayant investi dans de nouvelles infrastructures. Dernièrement, Bodø-Glimt a d'ailleurs révélé son projet pour un nouveau stade, entièrement construit en bois et recouvert de gazon. Un fleuron d'innovation mais aussi en phase avec les valeurs écologiques du pays, qui devrait voir le jour d'ici 2024.

Slik blir Bodø/Glimts nye hjemmebane og Bodøs nye storstue! 🏟️💚https://t.co/MCLAFNPULe — FK Bodø/Glimt (@Glimt) September 24, 2021

Si la Norvège n'avait pas ou peu de joueurs connus et évoluant dans les grands championnats avant ces dernières années - mis à part des Ole Gunnar Solskjaer, Tore Andre Flo ou pour les connaisseurs Rune Bratseth, légende du Werder Brême et bourreau d'Anderlecht lors d'un match de C1 en 1993-1994 - la tendance est clairement en train de s'inverser. Si la "hype" autour de Martin Ødegaard, parti à 16 ans au Real Madrid, a eu comme effet de braquer les projecteurs sur la Norvège, il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'Erling Haaland n'explose sous le maillot de Salzbourg, n'inscrive au passage 9 (!) buts lors du mondial des moins de 20 ans, ne terrorise Genk puis le PSG en Ligue des Champions, et fasse désormais de même chaque week-end sous le maillot de Dortmund. C'est un fait : le deuxième joueur à la valeur marchande la plus haute - 150 millions selon Transfermarkt, juste derrière Mbappé - au monde est un Norvégien de 21 ans.

Bodø-Glimt participe d'ailleurs à développement à l'international puisqu'ils ont transféré le prometteur Jens Petter-Hauge (22 ans) à l'AC Milan il y a deux ans après que ce dernier n'ait impressioné contre les Lombards lors de la confrontation en éliminatoires d'Europa League. Patrick Berg (24 ans) a quant à lui quitté Bodø pour Lens et la Ligue 1 cet hiver.

Notre Pro League est d'ailleurs le terrain du développement de plusieurs norvégiens : Sander Berge parti vers Sheffield United, c'est Kristian Thorstvedt qui évolue dorénavant dans le milieu de Genk.

Si la Norvège n'arrive toujours pas à se qualifier pour un grand tournoi, elle s'en donne néamoins les moyens. Autre preuve de la volonté de développement international du pays dans le football : sa candidature conjointe avec le Danemark, la Finlande et la Suède pour l'Euro féminin de 2025.