Romelu Lukaku aurait pris une décision radicale concernant son avenir !

Alors qu'il n'est plus titulaire à Chelsea, Big Rom n'a pas obtenu la moindre minute de jeu contre Lille ce mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et cela fait couler de l'encre en Italie.

Romelu Lukaku (28 ans, 28 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) traîne son spleen à Chelsea et semble malheureux chez les Blues. De quoi le pousser à quitter les Londoniens ? Selon La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport ce jeudi, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges souhaite retourner à l'Inter Milan, où il a atteint le pic de sa carrière avec deux très belles saisons.

Big Rom serait prêt à réduire son salaire pour retourner chez les Nerazzurri. L'opération reste coûteuse puisque le club lombard a d'autres projets, mais n'est cependant pas fermé à l'idée de faire revenir le Belge quelques mois après sa vente pour 115 millions d'euros.