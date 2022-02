Barrages Mondial 2022 : La FIFA n'exclut pas la Russie !

Alors que plusieurs pays tels que la Pologne, la Suède, la République tchèque ou encore l'Angleterre réclamaient l'exclusion de la Russie des compétitions internationales de football dont les barrages de la Coupe du monde, la FIFA a décidé de ne pas aller dans le sens des protestations.

La FIFA a décidé de ne pas aller dans le sens des protestations, et à ce titre la sélection russe dans la course au Qatar. Malgré tout, l'instance a décidé de prendre plusieurs mesures. Compte tenu de l'invasion de l'Ukraine, la FIFA a ainsi ordonné à la Russie de jouer ses matchs sous bannière neutre et de disputer ses rencontres à domicile hors de son territoire.

L'hymne et le drapeau russes seront par ailleurs bannis des compétitions internationales. Enfin, le communiqué de l'instance précise que la FIFA se réserve également le droit de prendre "des sanctions additionnelles, y compris une exclusion potentielle des compétitions".