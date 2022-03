Kevin de Bruyne investit dans le Belge : "Je vois de grandes opportunités pour le secteur du gazon synthétique"

Le Diable Rouge a investi pour l'avenir.

Kevin de Bruyne a investi dans Sports & Leisure Group (SLG), un acteur mondial belge dans le domaine du gazon artificiel. Les produits de la société ont du succès dans de grands clubs européens, comme le Real Madrid jusqu'il y a peu ou le Milan AC. Saint-Trond est un autre client de la firme établie à Sint-Niklaas, qui est aussi active dans le hockey et le tennis, et possède quatre usines (outre Sint-Niklaas, à Bergame, Asunción et Huizhou).

"Je vois de grandes opportunités pour le secteur du gazon synthétique, en particulier dans le sport, et je suis heureux de soutenir une entreprise belge aussi prospère et en pleine croissance", a déclaré KDB à De Tijd.

Le montant de l'investissement n'est pas connu. Selon De Tijd, il semblerait qu'il s'agisse d'un "intérêt minoritaire limité". De Bruyne a également investi dans Therabody (société américaine qui fabrique des équipements de massage pour une récupération plus rapide après l'entraînement ou les matchs) et BALLN (société australo-britannique qui se concentre sur le développement des jeunes footballeurs).