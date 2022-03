Seraing méritait clairement mieux : "Zulte n'a pas joué"

Les Métallos se sont heurtés à une équipe de Zulte qui a laissé jouer et qui a attendu le bon moment pour frapper.

"Seraing méritait sans doute mieux", a déclaré Benjamin Deceuninck sur le plateau de La Tribune ce lundi, en faisant notamment allusion à l’énorme occasion manquée par Dabila en première période sur le terrain de Zulte. "Quand ça ne tourne pas…Comment ce ballon ne finit pas par rentrer ?", s'est demandé le présentateur de l’émission de la RTBF.

"C’est fou !", s'est ensuité étonné Stéphane Streker.

"Et c’est toujours la même chose, sur la première action de Zulte-Waregem, c’est but de l’autre côté. Seraing n’est pas moins fort que Zulte-Waregem en ce moment ?", a déploré Deceuninck en s’adressant à Marc Delire.

"Non, certainement pas. Mais hier, Zulte n’a pas joué en fait. Ils ont attendu le bon moment, avec un Vossen, et basta. Seraing est jouette. (…) Tous les joueurs de Zulte ont dû s’embêter, mais grave ! Ils n’ont pas du tout joué, ils ont laissé Seraing venir, et ils ont attendu le moment. La seconde mi-temps, c’était la même chose, ça s’est joué pratiquement sur une moitié de terrain. C’est dommage pour Seraing, parce que là franchement ils ne méritaient pas ça."

Mais à l’heure de faire les pronos, le constat est dur et sans appel : selon l’ensemble des chroniqueurs de l’émission, Seraing finira barragiste…