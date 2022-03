🎥 Le message fort d'Andriy Yarmolenko à destination des Russes

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ukraine vit très mal la situation dans son pays.

Andriy Yarmolenko (32 ans) s'est distingué avec une sortie très musclée pour pointer du doigt le silence des joueurs russes. "Je suis Andriy Yarmolenko, international ukrainien. Je suis né à Saint-Pétersbourg, mais j’ai grandi en Ukraine et je me considère 100% ukrainien. J’ai une question pour les joueurs russes. Les gars, pourquoi êtes-vous assis comme des connards et ne dites rien ? Dans mon pays, ils tuent des gens, tuent des femmes, tuent des mères, tuent nos enfants. Mais vous ne dites rien, vous n’avez fait aucun commentaire... Dites-moi, s'il vous plaît, ce qui se passera si vous tous ensemble, unis, montrez aux gens ce qui se passe réellement dans mon pays", a indiqué l'ailier de West Ham sur Instagram.

"Je connais beaucoup d'entre vous et vous m'avez tous dit 'ça ne devrait pas être comme ça, que votre président agit de manière incorrecte'... Alors les gars, vous avez de l'influence sur les gens, montrez-le, je vous le demande, s'il vous plaît ! Je sais que certains d'entre vous aiment montrer leurs couilles à la caméra (Artem Dzyuba, ndlr) mais maintenant le moment est venu de montrer vos couilles dans la vraie vie. Merci pour votre attention ! Gloire à l'Ukraine", a rajouté l'ancien joueur du Dynamo Kiev.