Christophe Galtier : "La France du foot voulait voir Versailles gagner"

Sans briller mais porté par un grand Amine Gouiri, buteur et passeur, l'OGC Nice a évité le piège contre les amateurs de Versailles (2-0) ce mardi en demi-finale de la Coupe de France.

Même s'il s'agit d'une première qualification en finale de la compétition depuis 25 ans, l'entraîneur de Nice Christophe Galtier a admis que la joie a été mesurée dans le vestiaire.

"Il n'y a pas eu la même joie qu'après Paris ou Marseille (aux tours précédents, ndlr) dans le vestiaire mais c'est lié à la configuration du match. Il y avait une grande exposition et la France du foot voulait voir Versailles gagner. C'est le charme de cette Coupe", a expliqué le technicien en conférence de presse. "Il y a de la joie mais aussi du soulagement. On est tombé sur une bonne équipe de Versailles. Félicitations à eux ! On est surtout très heureux pour le club et les supporters qui seront très nombreux à Paris je le sais. J'ai senti de la crispation en première période. Je suis resté sur le jeu à la pause. J'ai parlé de jeu et uniquement de jeu. Je n'ai pas voulu parler de qualification."

Sur le podium en championnat, Nice disputera sa finale le 8 mai au Stade de France contre Nantes ou Monaco.