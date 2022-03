Pourquoi Monaco (et donc le Cercle) n'est pas inquiété par les sanctions contre les oligarques russes

L'AS Monaco, contrairement à Chelsea, n'a pas été inquiété par la situation en Ukraine : Dimitri Rybolovlev n'est pas dans le collimateur des sanctions occidentales.

Un oligarque n'en est pas un autre. Si Roman Abramovich, qui a des liens avec le système Poutine, a dû se mettre de côté à Chelsea où son avenir s'écrit en pointillés, Dimitri Rybolovlev n'a quant à lui pas été inquiété par la situation en Ukraine. Tout au plus a-t-on vu le Stade de Reims entreprendre une action symbolique en montant 5 minutes en retard sur le terrain lors de son déplacement à Louis-II, le club champenois comptant des joueurs ukrainiens dans ses rangs.

La raison est simple : Rybolovlev, riche oligarque russe propriétaire de l'AS Monaco depuis 2011 (et donc propriétaire, par extension, du ... Cercle de Bruges), n'est pas lié directement à Vladimir Poutine. Pire, il y a été directement opposé lorsque le gouvernement russe a poursuivi en justice son entreprise Uralkali, en 2008, le forçant à vendre à des proches de l'actuel président russe ses parts. Depuis plusieurs années, Rybolovlev n'a même plus mis les pieds en Russie. La fortune du (très) riche propriétaire de l'ASM ne doit rien à Vladimir Poutine, ce serait même ... le contraire. Selon Le Parisien, Rybolovlev n'a donc aucune intention de se retirer du Rocher. Au Cercle, on s'en réjouira également ...