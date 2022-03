Saint-Trond annonce qu'il ne placera pas ses Espoirs en Amateurs

Alors que les équipes Espoirs pourront être intégrées aux divisions 1B et Nationale 1 à partir de la saison prochaine selon leur classement cette saison en championnat de jeunes, Saint-Trond a annoncé que les jeunes Canaris resteraient en U21.

Le STVV a publié un long communiqué ce mercredi expliquant que la saison prochaine, les U23 trudonnaires n'évolueraient pas en divisions amateures comme le permettra le règlement d'intégration des équipes de jeunes dès 2022-2023. En plus des quatre meilleures équipes d'U21 qui évolueront (en tant que U23) en D1B, les autres équipes de jeunes pourront en effet évoluer en Nationale 1 et 2. Ce ne sera pas le cas des Canaris.

Lire le communiqué (en français) publié par Saint-Trond :

"Chers supporters, Chers espoirs et jeunes joueurs (et parents), STVV Youth fait de nombreux efforts pour que les joueurs et les membres du personnel de son académie élite puissent continuer à se développer de manière optimale, et ce tout en correspondant au mieux à la stratégie de STVV.

Depuis 2017, nous avons travaillé dur avec pour résultat que notre académie de jeunes élites et nos espoirs ont franchi des étapes importantes. Ces dernières années, nous avons beaucoup investi dans la professionnalisation du personnel d'encadrement, dans l'amélioration des infrastructures du complexe des jeunes et dans un meilleur soutien extra-sportif pour nos jeunes joueurs. De même, dans le domaine de la détection des talents et de l'encadrement intensif, tant individuel que collectif, notre Club a connu un tel succès que les jeunes joueurs de STVV sont fréquemment appelés pour les sélections nationales (25 joueurs au cours des 5 dernières années). En un an, pas moins de quatre jeunes joueurs ont signé un contrat professionnel avec STVV : Robert-Jan Van Wesemael, Alouis Diriken, Mathias Delorge et Keo Boets, et des joueurs comme Stan Van Dessel, Jarne Steuckers et récemment Arnaud Dony ont fait leurs débuts dans l'équipe première. Nous apprécions réellement votre soutien dans tout ce développement. Nous avons l'intention de poursuivre dans cette voie à l'avenir et même de faire des efforts supplémentaires pour préparer les jeunes joueurs pour notre noyau professionnel. Des canaris issus de notre propre académie et dont vous - et nous tous - pouvons être fiers, à juste titre.

En ce qui concerne les espoirs et la décision d'inscrire une équipe U23 dans une série amateur ou de conserver une équipe U21 dans la compétition classique avec les clubs élites, nous avons longuement débattu de l'option qui serait la meilleure pour le développement de nos jeunes joueurs actuels. Nous reconnaissons les avantages sportifs de l'intégration des U23 dans les ligues amateurs. D'autre part, nous sommes arrivés à la conclusion que notre génération actuelle de jeunes joueurs serait mieux servie si nous restions fidèles à notre stratégie actuelle de développement des joueurs avec un soutien supplémentaire sur et en dehors du terrain. Ainsi, notre personnel pourra continuer à se concentrer sur l'encadrement intensif de joueurs potentiels talentueux, étalé sur cinq ans, à savoir des catégories U16 à U21 inclus. Dans ce contexte, une plus grande attention pourra être accordée aux besoins individuels des joueurs et à leur développement professionnel, d'une part en leur offrant le plus grand nombre possible de minutes de jeu effectives dans les compétitions d'élite jusqu'aux U21 et d'autre part par le biais de nouvelles initiatives qui seront développées en coopération avec le noyau dur.

Nous vous remercions de votre confiance dans notre stratégie et de votre soutien chaleureux à nos jeunes talents. De plus amples informations sur les décisions et les développements concernant nos équipes U21 et jeunes suivront sous peu."