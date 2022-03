Thomas Tuchel ne veut plus de questions sur la guerre en Ukraine : "Je ne suis pas un politicien"

"Je suis très privilégié, je suis assis ici en paix et je fais du mieux que je peux mais il faut arrêter de me poser ces questions", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Selon des propos repris en conférence de presse par L'Equipe, avant le match de FA Cup contre Luton Town, le coach de Chelsea Thomas Tuchel a demandé à ce que l'on "arrête" de lui poser des questions sur la situation en Ukraine.

"Combien de fois dois-je le dire ? C'est horrible, bien sûr, c'est horrible, il ne peut y avoir d'autre avis sur la question", a répondu le coach aux journalistes qui l'avaient interrogé sur la question. "Tout le monde à ça en tête et personne n'aime. Vous essayez toujours de faire votre travail aussi bien que possible et c'est la même chose pour nous."

Il a ensuite élévé la voix lorsqu'un journaliste l'a relancé. "Écoutez, vous devez arrêter. Je ne suis pas un politicien. Vous devez arrêter, honnêtement. Je ne peux que me répéter et je me sens même mal de le faire car je n'ai jamais connu la guerre... Je suis très privilégié, je suis assis ici en paix et je fais du mieux que je peux mais il faut arrêter de me poser ces questions. Je n'ai pas de réponses pour vous."